Лайф узнал о судьбе семьи девочки, найденной на руинах разрушенной квартиры в Ногинске

В Ногинске семья несовершеннолетней девочки, обнаруженной живой на месте взрыва в жилом доме, направлена в местную больницу. Об этом Лайфу сообщил источник.

Очевидцы обнаружили девочку, сидящую на краю разрушенной взрывом квартиры. Очевидцы просили малышку не двигаться, пока не подоспеет помощь. На кадрах видно, как мужчины к ней обращаются: "Девочка, сиди! Сиди так!" Ей всего пять лет. Она жила здесь с 10-летней сестрой и родителями. Девочки с мамой отправлены в Ногинскую ЦРБ.