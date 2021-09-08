Лайф узнал о судьбе семьи девочки, найденной на руинах разрушенной квартиры в Ногинске
Мать, отец и старшая сестра малышки госпитализированы с различными травмами. Сама девочка тоже доставлена в больницу.
Фото © LIFE
Лайф узнал о состоянии девочки, обнаруженной на месте взрыва в Ногинске. Видео © LIFE
В Ногинске семья несовершеннолетней девочки, обнаруженной живой на месте взрыва в жилом доме, направлена в местную больницу. Об этом Лайфу сообщил источник.
Очевидцы обнаружили девочку, сидящую на краю разрушенной взрывом квартиры. Очевидцы просили малышку не двигаться, пока не подоспеет помощь. На кадрах видно, как мужчины к ней обращаются: "Девочка, сиди! Сиди так!" Ей всего пять лет. Она жила здесь с 10-летней сестрой и родителями. Девочки с мамой отправлены в Ногинскую ЦРБ.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, девять человек пострадали, ещё три человека могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия. Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что состояние обеих пострадавших при взрыве девочек оценивается как средней тяжести, у них зафиксированы ушибы.
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