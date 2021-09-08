В США спустя 20 лет опознали двух жертв терактов 11 сентября

Через несколько дней в США пройдёт двадцатая годовщина страшных терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. В тот день террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из которых остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.