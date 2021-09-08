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В США спустя 20 лет опознали двух жертв терактов 11 сентября

Всего в результате трагедии погибло около трёх тысяч человек, неопознанными из которых остаются больше тысячи.

8 сентября, 08:59
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

В США опознали двух жертв терактов, которые произошли в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что опознание происходило при помощи судебно-медицинской экспертизы останков. Погибшими оказались Дороти Морган из Хемпстеда и мужчина, чьи данные по просьбе родственников разглашать не стали.

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Через несколько дней в США пройдёт двадцатая годовщина страшных терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. В тот день террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из которых остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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