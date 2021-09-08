Власти Подмосковья сообщили об одном погибшем при взрыве газа в Ногинске

По последним данным, в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ногинске погиб один человек, девять пострадали. Такие данные приводят Минздрав области и губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Спасатели работают, завалы разбирают. Весь дом эвакуировали, это стандартная практика, чтобы провести обследование. Спасатели будут работать не менее 12 часов, чтобы разобрать развалы — как минимум четыре этажа. Нужно быть очень аккуратными. 30 минут назад одно тело обнаружили", — цитирует Воробьёва телеканал "360".