Отец спасённых из ногинской многоэтажки девочек рассказал об их состоянии
Младшей малышке всего пять лет, старшей — десять. Оба ребёнка находятся в больнице вместе с матерью.
Фото © LIFE
Отец девочек из Ногинска рассказал об их судьбе и произошедшем взрыве. Видео © LIFE
Состояние девочек из Ногинска стабильное, они под присмотром врачей. Об этом Лайфу рассказал отец пострадавших малышек Геннадий Абраменко.
По словам мужчины, девочек доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное — "руки-ноги целы". Он уточнил, что взрыв газа произошёл в квартире у соседей снизу.
"Просто произошёл взрыв — и полдома обвалилось", — кратко объяснил ситуацию отец пострадавших девочек.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Сообщалось о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с момента взрыва.
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