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Отец спасённых из ногинской многоэтажки девочек рассказал об их состоянии

Младшей малышке всего пять лет, старшей — десять. Оба ребёнка находятся в больнице вместе с матерью.

8 сентября, 09:08

Фото © LIFE

Отец девочек из Ногинска рассказал об их судьбе и произошедшем взрыве. Видео © LIFE

Состояние девочек из Ногинска стабильное, они под присмотром врачей. Об этом Лайфу рассказал отец пострадавших малышек Геннадий Абраменко.

По словам мужчины, девочек доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное — "руки-ноги целы". Он уточнил, что взрыв газа произошёл в квартире у соседей снизу.

"Просто произошёл взрыв — и полдома обвалилось", — кратко объяснил ситуацию отец пострадавших девочек.

Лайф узнал о судьбе семьи девочки, найденной на руинах разрушенной квартиры в Ногинске

Лайф узнал о судьбе семьи девочки, найденной на руинах разрушенной квартиры в Ногинске

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Сообщалось о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с момента взрыва.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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