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Мишустин рассказал о восстановлении российской экономики после пандемии

По его словам, это удалось благодаря мерам поддержки, которые предприняли власти.

8 сентября, 09:30
<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © Правительство РФ</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © Правительство РФ

Российская экономика восстановилась после кризиса, вызванного коронавирусом, и в июне пришла к допандемийным показателям. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Наша экономика восстановилась уже в июне, объём валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня", — уточнил глава кабмина.

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По словам премьера, такие результаты были достигнуты во многом благодаря тем мерам поддержки, которые были предприняты властями страны. Мишустин также подчеркнул, что уже в августе объём доходов в бюджет на треть превысил прошлогодние значения этого же месяца.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках съезда партии "Единая Россия" поручил правительству обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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