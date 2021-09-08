Мишустин рассказал о восстановлении российской экономики после пандемии

Российская экономика восстановилась после кризиса, вызванного коронавирусом, и в июне пришла к допандемийным показателям. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам премьера, такие результаты были достигнуты во многом благодаря тем мерам поддержки, которые были предприняты властями страны. Мишустин также подчеркнул, что уже в августе объём доходов в бюджет на треть превысил прошлогодние значения этого же месяца.