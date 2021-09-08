Мишустин рассказал о восстановлении российской экономики после пандемии
По его словам, это удалось благодаря мерам поддержки, которые предприняли власти.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © Правительство РФ
Российская экономика восстановилась после кризиса, вызванного коронавирусом, и в июне пришла к допандемийным показателям. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наша экономика восстановилась уже в июне, объём валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня", — уточнил глава кабмина.
По словам премьера, такие результаты были достигнуты во многом благодаря тем мерам поддержки, которые были предприняты властями страны. Мишустин также подчеркнул, что уже в августе объём доходов в бюджет на треть превысил прошлогодние значения этого же месяца.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках съезда партии "Единая Россия" поручил правительству обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики.
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