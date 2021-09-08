Путин обсудил с Воробьёвым помощь семьям, пострадавшим от взрыва в ногинской многоэтажке

Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва о взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске и мерах поддержки пострадавших семей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьёва, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших, ну и о мерах в отношении жителей дома, которые были эвакуированы", — проинформировал представитель Кремля.