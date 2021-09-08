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Путин обсудил с Воробьёвым помощь семьям, пострадавшим от взрыва в ногинской многоэтажке

Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Пострадало девять человек, один погиб.

8 сентября, 09:35

Фото (архивное) © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва о взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске и мерах поддержки пострадавших семей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьёва, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших, ну и о мерах в отношении жителей дома, которые были эвакуированы", — проинформировал представитель Кремля.

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Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире под номером "51". Кто в ней проживал, пока не установлено. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Сообщалось о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео момента взрыва.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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