Путин обсудил с Воробьёвым помощь семьям, пострадавшим от взрыва в ногинской многоэтажке
Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Пострадало девять человек, один погиб.
Фото (архивное) © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва о взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске и мерах поддержки пострадавших семей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьёва, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших, ну и о мерах в отношении жителей дома, которые были эвакуированы", — проинформировал представитель Кремля.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире под номером "51". Кто в ней проживал, пока не установлено. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Сообщалось о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео момента взрыва.
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