Воробьёв заявил об угрозе обрушения в ногинской многоэтажке, где взорвался газ
Именно это затормаживает работу спасателей, которые разбирают завалы на месте ЧП.
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В жилом доме Ногинска, где сегодня утром произошёл взрыв бытового газа, остаётся угроза обрушения. Об этом в разговоре с журналистами сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Спасатели работают, думаю, в течение суток это будет продолжаться. Кропотливость [работы] связана с тем, что, вы видите, пятый этаж — там обрушение может быть. Там специальная техника должна подойти, чтобы завалы разбирать", — сказал он.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. В результате ЧП пострадали девять человек. Сообщалось также о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео момента взрыва.
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