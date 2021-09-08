Воробьёв заявил об угрозе обрушения в ногинской многоэтажке, где взорвался газ

В жилом доме Ногинска, где сегодня утром произошёл взрыв бытового газа, остаётся угроза обрушения. Об этом в разговоре с журналистами сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Спасатели работают, думаю, в течение суток это будет продолжаться. Кропотливость [работы] связана с тем, что, вы видите, пятый этаж — там обрушение может быть. Там специальная техника должна подойти, чтобы завалы разбирать", — сказал он.