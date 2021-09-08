НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Воробьёв заявил об угрозе обрушения в ногинской многоэтажке, где взорвался газ

Именно это затормаживает работу спасателей, которые разбирают завалы на месте ЧП.

8 сентября, 09:52
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В жилом доме Ногинска, где сегодня утром произошёл взрыв бытового газа, остаётся угроза обрушения. Об этом в разговоре с журналистами сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Спасатели работают, думаю, в течение суток это будет продолжаться. Кропотливость [работы] связана с тем, что, вы видите, пятый этаж — там обрушение может быть. Там специальная техника должна подойти, чтобы завалы разбирать", — сказал он.

Появилось видео разбора завалов на месте взрыва и обрушения в ногинской многоэтажке

Появилось видео разбора завалов на месте взрыва и обрушения в ногинской многоэтажке

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. В результате ЧП пострадали девять человек. Сообщалось также о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео момента взрыва.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Жительница ногинской многоэтажки в августе жаловалась на запах газа и непонятный шум

сегодня в 09:40

"Беспредел": В Туле водитель обиделся на просьбу протянуть терминал и выгнал всех из маршрутки

сегодня в 09:44

Верховная рада разрешила расчёты в криптовалюте на Украине

сегодня в 09:46

Москва будет внимательно наблюдать за обстановкой в Афганистане, сообщили в Кремле

сегодня в 09:46

Принесите кота и лампу: Как Лукашенко довёл Польшу до истерики

сегодня в 09:38

Новости партнеров

Layer 1