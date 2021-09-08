Москва будет внимательно наблюдать за обстановкой в Афганистане, сообщили в Кремле
Какие условия будут влиять на российскую позицию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнять не стал.
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Россия продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в Афганистане после объявления состава нового правительства. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Какие условия будут влиять на российскую позицию, он уточнять не стал.
"Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что накануне "Талибан"* представил новое Правительство Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем назначен мулла Абдул Гани Барадар.
15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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