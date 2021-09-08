Москва будет внимательно наблюдать за обстановкой в Афганистане, сообщили в Кремле

Россия продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в Афганистане после объявления состава нового правительства. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Какие условия будут влиять на российскую позицию, он уточнять не стал.