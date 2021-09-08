Жительница ногинской многоэтажки в августе жаловалась на запах газа и непонятный шум

Жительница дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв, заявляла о возможной утечке газа ещё месяц назад, 8 августа. Как сообщил Лайфу источник, она тогда рассказала специалистам, что в подъезде на третьем этаже чувствуется запах газа и слышен непонятный шум.