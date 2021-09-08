Жительница ногинской многоэтажки в августе жаловалась на запах газа и непонятный шум
Бригада газовой службы тогда побывала на месте, однако утечек на месте выявлено не было.
Фото © LIFE
Жительница дома в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв, заявляла о возможной утечке газа ещё месяц назад, 8 августа. Как сообщил Лайфу источник, она тогда рассказала специалистам, что в подъезде на третьем этаже чувствуется запах газа и слышен непонятный шум.
Наш собеседник уточнил, что бригада экстренной службы побывала на месте и утечек выявлено не было. На вызове работали мастер и слесарь.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. По последним данным, девять человек пострадали, ещё три человека могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия. Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что состояние обеих пострадавших при взрыве девочек оценивается как средней тяжести, у них зафиксированы ушибы.
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