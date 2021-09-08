В Туле водитель обиделся на просьбу протянуть терминал и выгнал всех из маршрутки. Видео © t.me / "Мобильный репортёр official"

В Туле водителю маршрутки не понравилось, что девушка попросила его протянуть терминал поближе, когда пыталась с телефона оплатить проезд. Возмущённый таким "невоспитанным" поведением он выгнал из транспорта всех пассажиров, сообщает телеграм-канал "Мобильный репортёр official".

Участница конфликта сняла на видео неожиданно развернувшуюся сцену. На кадрах видно, как водитель заходит в салон маршрутки и просит девушку выйти. Пассажиры встали на её защиту, указав мужчине, что он поступает несправедливо. Девушка выходить отказалась, водитель тоже уступать не стал, он выпроводил всех пассажиров, вернув им деньги.

"Беспредел... у вас просто воспитания не хватает", — сказал он девушке на прощанье.