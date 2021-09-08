"Беспредел": В Туле водитель обиделся на просьбу протянуть терминал и выгнал всех из маршрутки
Просьбы пассажиров на мужчину не подействовали. Участница конфликта сняла на видео неожиданно развернувшуюся сцену.
В Туле водитель обиделся на просьбу протянуть терминал и выгнал всех из маршрутки. Видео © t.me / "Мобильный репортёр official"
В Туле водителю маршрутки не понравилось, что девушка попросила его протянуть терминал поближе, когда пыталась с телефона оплатить проезд. Возмущённый таким "невоспитанным" поведением он выгнал из транспорта всех пассажиров, сообщает телеграм-канал "Мобильный репортёр official".
Участница конфликта сняла на видео неожиданно развернувшуюся сцену. На кадрах видно, как водитель заходит в салон маршрутки и просит девушку выйти. Пассажиры встали на её защиту, указав мужчине, что он поступает несправедливо. Девушка выходить отказалась, водитель тоже уступать не стал, он выпроводил всех пассажиров, вернув им деньги.
"Беспредел... у вас просто воспитания не хватает", — сказал он девушке на прощанье.
Ранее водителя-хама уволили после попытки высадить из маршрутки программиста с ДЦП Ивана Бакаидова. Петербургская транспортная компания разобралась в скандальном инциденте и извинилась перед парнем, на которого "наехал" их сотрудник.
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