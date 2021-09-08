Верховная рада разрешила расчёты в криптовалюте на Украине

Депутаты Верховной рады приняли закон, который позволяет проводить расчётные операции на Украине с помощью криптовалюты. Об этом сообщается на сайте законодательного органа Незалежной.

"Законом предусмотрено комплексное урегулирование правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов на Украине, определены права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов", — говорится в публикации.

Отмечается, что криптовалюты по-прежнему не являются платёжным средством, однако могут быть использованы при операциях через эквайринг. В этих случаях, как и с иностранными валютами, будет происходить автоматическая конвертация в соответствии с актуальным курсом.