Верховная рада разрешила расчёты в криптовалюте на Украине
Отмечается, что при оплате через эквайринг будет происходить автоматическая конвертация по актуальному курсу.
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Депутаты Верховной рады приняли закон, который позволяет проводить расчётные операции на Украине с помощью криптовалюты. Об этом сообщается на сайте законодательного органа Незалежной.
"Законом предусмотрено комплексное урегулирование правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов на Украине, определены права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов", — говорится в публикации.
Отмечается, что криптовалюты по-прежнему не являются платёжным средством, однако могут быть использованы при операциях через эквайринг. В этих случаях, как и с иностранными валютами, будет происходить автоматическая конвертация в соответствии с актуальным курсом.
Как ранее рассказывал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Украины Александр Борняков, новый закон позволит легализировать виртуальные активы и сделает их привычным явлением для властей и общества.
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