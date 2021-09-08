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Песков ответил на вопрос о передаче США осуждённого за шпионаж американца Уилана

Ранее Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима.

8 сентября, 10:10
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Администрация президента РФ не занимается темой передачи осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы как администрация президента этой темой не занимаемся никак", — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что ему "пока нечего сказать" по вопросу, обсуждается ли передача Уилана США по принципу взаимности.

Защита осуждённого за шпионаж Пола Уилана ходатайствовала о его выдворении в США

Защита осуждённого за шпионаж Пола Уилана ходатайствовала о его выдворении в США

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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