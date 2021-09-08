Песков ответил на вопрос о передаче США осуждённого за шпионаж американца Уилана

Администрация президента РФ не занимается темой передачи осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы как администрация президента этой темой не занимаемся никак", — сказал официальный представитель Кремля.