Песков ответил на вопрос о передаче США осуждённого за шпионаж американца Уилана
Ранее Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима.
Фото © Kremlin.ru
Администрация президента РФ не занимается темой передачи осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы как администрация президента этой темой не занимаемся никак", — сказал официальный представитель Кремля.
Он отметил, что ему "пока нечего сказать" по вопросу, обсуждается ли передача Уилана США по принципу взаимности.
Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
Комментариев: 0