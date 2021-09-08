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Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят на 2022 год

В правительстве напомнили, что власти помогали предпринимателям справиться с негативным влиянием пандемии ковида.

8 сентября, 10:10
<p>Фото © ТАСС / Артём Житенев</p>

Фото © ТАСС / Артём Житенев

Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год. Мораторий коснётся порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса", — сказал он.

Путин предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса

Путин предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса

Мишустин напомнил, что власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием пандемии ковида и поддерживали различные отрасли, в том числе малые и системообразующие предприятия. Также предпринимались меры для создания благоприятной конъюнктуры на рынках, в том числе энергетических.

Напомним, с конца марта 2020 года в России из-за ситуации с пандемией коронавируса был введён мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены возможности контролёров по проведению внеплановых проверок. А в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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