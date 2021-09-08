Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят на 2022 год

Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год. Мораторий коснётся порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса", — сказал он.

Мишустин напомнил, что власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием пандемии ковида и поддерживали различные отрасли, в том числе малые и системообразующие предприятия. Также предпринимались меры для создания благоприятной конъюнктуры на рынках, в том числе энергетических.