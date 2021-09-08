Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят на 2022 год
В правительстве напомнили, что власти помогали предпринимателям справиться с негативным влиянием пандемии ковида.
Фото © ТАСС / Артём Житенев
Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума.
"Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год. Мораторий коснётся порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса", — сказал он.
Мишустин напомнил, что власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием пандемии ковида и поддерживали различные отрасли, в том числе малые и системообразующие предприятия. Также предпринимались меры для создания благоприятной конъюнктуры на рынках, в том числе энергетических.
Напомним, с конца марта 2020 года в России из-за ситуации с пандемией коронавируса был введён мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены возможности контролёров по проведению внеплановых проверок. А в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.
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