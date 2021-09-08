Судьба минимум четырёх человек остаётся неизвестной после взрыва в Ногинске

Экстренные службы выясняют местонахождение минимум четырёх жильцов дома в подмосковном Ногинске, в котором утром произошёл взрыв бытового газа. Пока их телефоны не отвечают, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Сейчас проверяется, кто не отвечает на телефоны. У нас, по разным данным, четыре человека, может, пять. Сейчас работаем, оперативные службы работают, Следственный комитет здесь", — уточнил он.