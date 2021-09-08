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Судьба минимум четырёх человек остаётся неизвестной после взрыва в Ногинске

Ранее сообщалось, что в результате ЧП в многоэтажке один человек погиб и девять пострадали.

8 сентября, 10:12
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Экстренные службы выясняют местонахождение минимум четырёх жильцов дома в подмосковном Ногинске, в котором утром произошёл взрыв бытового газа. Пока их телефоны не отвечают, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Сейчас проверяется, кто не отвечает на телефоны. У нас, по разным данным, четыре человека, может, пять. Сейчас работаем, оперативные службы работают, Следственный комитет здесь", — уточнил он.

Жительница ногинской многоэтажки в августе жаловалась на запах газа и непонятный шум

Жительница ногинской многоэтажки в августе жаловалась на запах газа и непонятный шум

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. По последним данным, девять человек пострадали, ещё несколько человек могут оставаться под завалами. Один человек, по данным властей Подмосковья, погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с моментом взрыва.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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