Причиной пожара у отшельницы Агафьи Лыковой стала не свеча, а печка
Слишком интенсивная топка привела к перекалу, растрескиванию кладки, от чего крыша деревянного дома быстро загорелась.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Причиной пожара на заимке у отшельницы Агафьи Лыковой, проживающей на территории заповедника "Хакасский", стал перегрев печи. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС. Ранее обсуждалась версия, что деревянный дом вспыхнул из-за непотушенной свечи.
"Причиной пожара является перекал печи. Основной очаг находился на крыше, огнём повреждено около 30 квадратных метров крыши. Сама Агафья Карповна жива-здорова, никто не пострадал, животные тоже целы", — сообщили в ведомстве.
По уточнённым данным, помещение, где произошёл пожар, было нежилым. Новый дом Лыковой, куда она переехала в этом году, не повреждён.
Ранее Лайф сообщал, что с огнём боролись только трое волонтёров, которые случайно оказались рядом — приплыли на лодке, чтобы забрать своего товарища, который гостил у отшельницы и помогал ей в делах.
Напомним, 77-летняя Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живёт в тайге одна, но периодически с ней остаются добровольные помощники.
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