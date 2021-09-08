Причиной пожара у отшельницы Агафьи Лыковой стала не свеча, а печка

Причиной пожара на заимке у отшельницы Агафьи Лыковой, проживающей на территории заповедника "Хакасский", стал перегрев печи. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС. Ранее обсуждалась версия, что деревянный дом вспыхнул из-за непотушенной свечи.

"Причиной пожара является перекал печи. Основной очаг находился на крыше, огнём повреждено около 30 квадратных метров крыши. Сама Агафья Карповна жива-здорова, никто не пострадал, животные тоже целы", — сообщили в ведомстве.

По уточнённым данным, помещение, где произошёл пожар, было нежилым. Новый дом Лыковой, куда она переехала в этом году, не повреждён.

Ранее Лайф сообщал, что с огнём боролись только трое волонтёров, которые случайно оказались рядом — приплыли на лодке, чтобы забрать своего товарища, который гостил у отшельницы и помогал ей в делах.