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Тела двух погибших извлекли из-под завалов дома в Ногинске

Кроме того, ранее стало известно о девяти пострадавших в результате взрыва газа.

8 сентября, 10:22

Фото © МЧС РФ

Работа спасателей на месте взрыва газа в Норильске. Видео © LIFE

Спасатели извлекли тела двоих погибших из-под завалов в жилом доме в Ногинске, где сегодня утром произошёл взрыв газа. Об этом сообщает источник Лайфа.

При этом ранее власти Подмосковья подтверждали информацию об одной жертве.

Судьба минимум четырёх человек остаётся неизвестной после взрыва в Ногинске

Судьба минимум четырёх человек остаётся неизвестной после взрыва в Ногинске

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. По последним данным, пострадало девять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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