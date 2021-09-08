Тела двух погибших извлекли из-под завалов дома в Ногинске
Кроме того, ранее стало известно о девяти пострадавших в результате взрыва газа.
Фото © МЧС РФ
Работа спасателей на месте взрыва газа в Норильске. Видео © LIFE
Спасатели извлекли тела двоих погибших из-под завалов в жилом доме в Ногинске, где сегодня утром произошёл взрыв газа. Об этом сообщает источник Лайфа.
При этом ранее власти Подмосковья подтверждали информацию об одной жертве.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. По последним данным, пострадало девять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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