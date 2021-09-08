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Песков заявил, что Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма

Уже завтра в Москве состоятся переговоры российского и белорусского лидеров.

8 сентября, 10:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко не будет ставить вопрос признания Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что это суверенное дело каждой страны.

"Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает", сказал Песков.

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Напомним, встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко состоится в Москве 9 сентября. Как сообщали в Кремле, переговоры президентов завершатся пресс-конференцией. Отвечая на вопрос, подпишут ли лидеры стран все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года, Песков заявил, что не будет предвосхищать содержание встречи.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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