Песков заявил, что Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко не будет ставить вопрос признания Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что это суверенное дело каждой страны.

"Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает", — сказал Песков.