Песков заявил, что Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма
Уже завтра в Москве состоятся переговоры российского и белорусского лидеров.
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Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко не будет ставить вопрос признания Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что это суверенное дело каждой страны.
"Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает", — сказал Песков.
Напомним, встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко состоится в Москве 9 сентября. Как сообщали в Кремле, переговоры президентов завершатся пресс-конференцией. Отвечая на вопрос, подпишут ли лидеры стран все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года, Песков заявил, что не будет предвосхищать содержание встречи.
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