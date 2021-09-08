Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

"Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата", — сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что глава МЧС России Зиничев погиб на учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Он возглавлял ведомство с мая 2018 года. Информацию о его гибели официально подтвердили в МЧС.