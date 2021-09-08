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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Ранее стало известно, что он погиб, спасая человека во время учений в Норильске.

8 сентября, 10:29
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/66432/photos/66357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Президента России</a></p>

Фото © Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью главы МЧС Евгения Зиничева.

"Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата", — сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что глава МЧС России Зиничев погиб на учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Он возглавлял ведомство с мая 2018 года. Информацию о его гибели официально подтвердили в МЧС.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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