Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Ранее стало известно, что он погиб, спасая человека во время учений в Норильске.
Фото © Сайт Президента России
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью главы МЧС Евгения Зиничева.
"Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата", — сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что глава МЧС России Зиничев погиб на учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Он возглавлял ведомство с мая 2018 года. Информацию о его гибели официально подтвердили в МЧС.
Комментариев: 0