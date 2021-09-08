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В "Зените" подтвердили дисквалификацию Малкома и Клаудиньо на матч против "Челси"

В клубе подчеркнули, что видят реальную угрозу нарушения спортивного принципа из-за такого решения.

8 сентября, 14:15
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" действительно получил письмо от ФИФА о дисквалификации Малкома и Клаудиньо на ближайшие матчи, в том числе и против "Челси", из-за раннего возврата из сборной Бразилии. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко.

"Все эти дни клуб находился в тесном контакте и с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему. "Зенит" со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошёл навстречу и отпустил игрока", — подчеркнул представитель клуба.

По словам Макаренко, в "Зените" до сих пор не получили мотивированного ответа и опасаются, что подобное решение ФИФА может создать реальную угрозу спортивному принципу на ближайших матчах.

Бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо не смогут сыграть с "Челси" в ЛЧ

Бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо не смогут сыграть с "Челси" в ЛЧ

Напомним, Малком и Клаудиньо были вызваны в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Однако вскоре они получили сообщение от "Зенита" с призывом вернуться обратно из-за коронавирусных ограничений в Англии. В результате бразильская федерация футбола подала жалобу в FIFA.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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