В "Зените" подтвердили дисквалификацию Малкома и Клаудиньо на матч против "Челси"

Футбольный клуб "Зенит" действительно получил письмо от ФИФА о дисквалификации Малкома и Клаудиньо на ближайшие матчи, в том числе и против "Челси", из-за раннего возврата из сборной Бразилии. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко.

"Все эти дни клуб находился в тесном контакте и с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему. "Зенит" со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошёл навстречу и отпустил игрока", — подчеркнул представитель клуба.

По словам Макаренко, в "Зените" до сих пор не получили мотивированного ответа и опасаются, что подобное решение ФИФА может создать реальную угрозу спортивному принципу на ближайших матчах.