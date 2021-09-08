Игра сборной России по футболу во время матча отбора ЧМ-2022 против Мальты была удручающей, а саму команду уже в следующих играх могут ждать проблемы. Об этом в беседе с Лайфом заявил футбольный агент Деннис Лахтер.

"С Мальтой игра была удручающей, моментами просто ужасная, надо называть вещи своими именами. Карпину нужно отдать должное, он трезво оценивает положение вещей. У него сейчас в сборной с точки зрения профессионального отношения, режима сна, питания, восстановления — детский сад. И это игроки, получающие миллионы в твёрдой валюте. У нас в сборной нет профессионалов!" — подчеркнул Лахтер.

По его мнению, уже в октябре нашу команду могут ждать большие проблемы в играх против Словакии и Словении. Причиной тому может стать и смазанная предсезонная подготовка, и большое количество матчей, а также немалое количество травмированных игроков.

"Сможем ли мы в оптимальном составе подойти как октябрьским матчам — большой вопрос. Нет сыгранности, многих знакомых имён в сборной просто не оказалось, и в таких игровых сочетаниях трудно ожидать слаженных взаимодействий. Плохое качество игры нивелировали за счёт того, что моментами был более-менее синхронный высокий прессинг, который, собственно, и привёл к ошибке сборной Мальты, когда наши забивали", — добавил Лахтер.