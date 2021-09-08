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"Ничего личного": Александр Емельяненко заявил, что готов подраться с братом Фёдором

Между собой спортсмены не общаются уже около десяти лет.

8 сентября, 12:05
<p>Александр и Фёдор Емельяненко. Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович</p>

Александр и Фёдор Емельяненко. Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

Боец ММА Александр Емельяненко в беседе с журналистами рассказал, что готов провести матч со своим братом Фёдором.

"Ничего личного, никакой агрессии не питаю, это просто пропаганда спорта, в частности, смешанных единоборств. Раньше говорил, что зрители не дождутся поединка между братьями. Я предоставляю право выбора Фёдору, но я готов выступать", — рассказал Емельяненко-младший.

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Добавим, что братья Емельяненко между собой не общаются уже более десяти лет. При этом старший брат — Фёдор — 23 октября проведёт бой под эгидой Bellator против американца Тимоти Джонсона.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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