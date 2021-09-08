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"Функционал более широкий": Канделаки прокомментировала свой уход с "Матч ТВ"

Ранее стало известно, что её должность займёт бывший главред канала Александр Тащин.

8 сентября, 11:26
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Бывший генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в беседе с RT рассказала подробности своего перехода на новую должность — заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа".

"Я перестаю быть генеральным менеджером телеканала, моё место займёт Александр Тащин. При этом все спортивные активы, включая "Матч ТВ", "Матч Премьер", Sportbox и новое информационное агентство "Матч+", остаются в зоне моей ответственности на новой должности. Функционал теперь куда более широкий, потому что помимо спортивного блока я буду отвечать и за блок развлекательный", — отметила Канделаки.

Тина Канделаки покидает пост генерального продюсера "Матч ТВ"

Тина Канделаки покидает пост генерального продюсера "Матч ТВ"

Напомним, место генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займёт бывший главный редактор канала Александр Тащин, а сама Канделаки теперь станет заместителем гендиректора "Газпром-медиа".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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