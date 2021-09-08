"Я перестаю быть генеральным менеджером телеканала, моё место займёт Александр Тащин. При этом все спортивные активы, включая "Матч ТВ", "Матч Премьер", Sportbox и новое информационное агентство "Матч+", остаются в зоне моей ответственности на новой должности. Функционал теперь куда более широкий, потому что помимо спортивного блока я буду отвечать и за блок развлекательный", — отметила Канделаки.