"Функционал более широкий": Канделаки прокомментировала свой уход с "Матч ТВ"
Ранее стало известно, что её должность займёт бывший главред канала Александр Тащин.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Бывший генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в беседе с RT рассказала подробности своего перехода на новую должность — заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа".
"Я перестаю быть генеральным менеджером телеканала, моё место займёт Александр Тащин. При этом все спортивные активы, включая "Матч ТВ", "Матч Премьер", Sportbox и новое информационное агентство "Матч+", остаются в зоне моей ответственности на новой должности. Функционал теперь куда более широкий, потому что помимо спортивного блока я буду отвечать и за блок развлекательный", — отметила Канделаки.
Напомним, место генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займёт бывший главный редактор канала Александр Тащин, а сама Канделаки теперь станет заместителем гендиректора "Газпром-медиа".
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