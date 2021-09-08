Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. К сожалению, кинодеятель тоже скончался. Эту информацию Лайфу подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссёр прибыл в Норильск для выбора места съёмок своего нового документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути", — отметили в МЧС.