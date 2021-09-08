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Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

63-летний кинодеятель, снявший фильмы "Новая Земля" и "Территория", тоже скончался.

8 сентября, 11:17
<p>Евгений Зиничев и Александр Мельник. Фото © ТАСС /Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев </p>

Евгений Зиничев и Александр Мельник. Фото © ТАСС /Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. К сожалению, кинодеятель тоже скончался. Эту информацию Лайфу подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссёр прибыл в Норильск для выбора места съёмок своего нового документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути", — отметили в МЧС.

В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым

Александр Мельник — известный российский кинорежиссёр, сценарист, член Гильдии кинорежиссёров России. Он известен по фильмам "Новая Земля" (2008 г.) и "Территория" (2015 г.). Лауреат премии "Ника", член Академии кинематографических искусств "Ника". Мельник многие годы сотрудничал с МЧС России.

Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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