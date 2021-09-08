Песков отреагировал на новые данные о роли ЦРУ в задержании 33 россиян в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся ранее на телеканале CNN информация в очередной раз косвенно подтверждает роль ЦРУ в ситуации с задержанием 33 россиян в Минске в 2020 году. По его словам, Кремль и ранее указывал на причастность зарубежных спецслужб к случившемуся.

"Вы, наверное, вспомните, что ещё тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб. Ещё во время того, как эти события развивались. В данном случае это лишнее, косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны", — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия предоставлять новые доказательства этого, пресс-секретарь ответил, что ему об этом неизвестно.