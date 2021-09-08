Песков отреагировал на новые данные о роли ЦРУ в задержании 33 россиян в Минске
Будет ли Россия предоставлять новые доказательства причастности спецслужбы к операции, ему неизвестно.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / фотограф Андрей Любимов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся ранее на телеканале CNN информация в очередной раз косвенно подтверждает роль ЦРУ в ситуации с задержанием 33 россиян в Минске в 2020 году. По его словам, Кремль и ранее указывал на причастность зарубежных спецслужб к случившемуся.
"Вы, наверное, вспомните, что ещё тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб. Ещё во время того, как эти события развивались. В данном случае это лишнее, косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны", — отметил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, будет ли Россия предоставлять новые доказательства этого, пресс-секретарь ответил, что ему об этом неизвестно.
Напомним, 29 июля 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, после чего заявили о подозрениях в их причастности к организации массовых беспорядков в стране. Позже выяснилось, что те следовали через республику транзитом и имели соответствующие авиабилеты на руках. Эта тема обсуждалась в том числе в ходе разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее Лайф сообщал, что СМИ узнали о роли ЦРУ в операции с задержанием 33 россиян в Белоруссии.
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