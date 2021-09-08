Опрос показал, что каждый второй россиянин недоволен своим рабочим пространством

В России каждый второй работник считает пространство в своём офисе частично или полностью некомфортным. Чаще всего сотрудники недовольны устаревшим дизайном рабочего места, плохой мебелью, отсутствием кондиционеров и высоким уровнем шума, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса HeadHunter и WeWork.

В исследовании приняли участие 1135 российских сотрудников и соискателей. Согласно результатам, 30% респондентов частично не устраивает их рабочее место, 12% — скорее не устраивает, 8% — совсем не устраивает. Среди того, что опрошенные хотели бы поменять в офисном пространстве, они отмечали создание большего количества зон для сосредоточенной работы и мест для расслабления, в частности занятия йогой. Также сотрудников обрадует установление дополнительных кофеварок, соковыжималок и других устройств. По результатам исследования, более восьмисот человек хотят иметь в офисе только за ними закреплённое рабочее место. Те, кто доволен офисным пространством, среди прочих достоинств называют удобное расположение, хорошее освещение и удобную мебель.

Отмечается, что после пандемии и опыта перехода на удалённую работу сотрудники стали больше ценить гибкость, им необходимо пространство, в котором можно будет продуктивно пообщаться с коллегами, сфокусироваться на делах и отдохнуть.

"Тренды в дизайне и проектировании офисных пространств, очевидно, сейчас сходятся в создании такой среды, которая бы максимально способствовала раскрытию творческого потенциала сотрудников и дальнейшему размытию границ между домашним и офисным пространством", — считает административный директор HeadHunter Марина Лобынцева.

Она добавила, что привычные офисные площадки довольно сложно изменить под новые запросы, однако если компания не будет уделять этому внимание, то столкнётся с рядом негативных последствий: от психологического дискомфорта у сотрудников до общего снижения эффективности работы.