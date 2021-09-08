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Пять стран Центральной Азии выступили за создание свободных от ядерного оружия зон

Также главы МИД этих государств подтвердили намерение продолжать укреплять режим ядерного нераспространения.

8 сентября, 10:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызская Республика выступили за создание новых зон, свободных от ядерного оружия. Об этом заявили главы МИД стран по случаю 15-летия подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО).

"Выступаем в поддержку усилий по созданию новых зон, свободных от ядерного оружия, в различных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и Корейском полуострове",говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Казахстана.

В сообщении главы ведомств подчеркнули, что страны намерены продолжать укреплять режим ядерного нераспространения и действовать согласно Совместному всеобъемлющему плану действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы.

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Ранее Франция и Германия поддержали переговоры о возвращении США в ядерную сделку с Ираном. Страны также намерены продолжать переговоры с целью сподвигнуть Тегеран к полному соблюдению условий соглашения.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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