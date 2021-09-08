Пять стран Центральной Азии выступили за создание свободных от ядерного оружия зон

Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызская Республика выступили за создание новых зон, свободных от ядерного оружия. Об этом заявили главы МИД стран по случаю 15-летия подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО).

"Выступаем в поддержку усилий по созданию новых зон, свободных от ядерного оружия, в различных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и Корейском полуострове", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Казахстана.

В сообщении главы ведомств подчеркнули, что страны намерены продолжать укреплять режим ядерного нераспространения и действовать согласно Совместному всеобъемлющему плану действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы.