В Кремле не стали комментировать возможную встречу Патрушева с главой ЦРУ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время своей рабочей поездки в Индию намерен провести встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом по вопросам ситуации в Афганистане.

"Я пока оставлю это без комментариев", — сказал Песков.

Николай Патрушев находится в Нью-Дели, обсуждая с индийской стороной вопросы безопасности, в том числе и ситуацию в Афганистане. Отмечалось, что в ходе своей поездки секретарь Совбеза РФ встретится с премьер-министром республики Нарендрой Моди, его советником по национальной безопасности и главой индийского внешнеполитического ведомства.