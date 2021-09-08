В Кремле не стали комментировать возможную встречу Патрушева с главой ЦРУ
Сейчас секретарь Совбеза РФ находится в Индии, где проводит консультации по вопросам безопасности.
Фото © ТАСС / БелТА / Орловский Павел
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время своей рабочей поездки в Индию намерен провести встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом по вопросам ситуации в Афганистане.
"Я пока оставлю это без комментариев", — сказал Песков.
Николай Патрушев находится в Нью-Дели, обсуждая с индийской стороной вопросы безопасности, в том числе и ситуацию в Афганистане. Отмечалось, что в ходе своей поездки секретарь Совбеза РФ встретится с премьер-министром республики Нарендрой Моди, его советником по национальной безопасности и главой индийского внешнеполитического ведомства.
Ранее Николай Патрушев рассказал, есть ли предпосылки для ввода российских войск в Афганистан.
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