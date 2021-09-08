"Очень жаль": Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
По словам главы госкорпорации, ему довелось поработать вместе с руководителем спасательного ведомства.
Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, о которой стало известно сегодня. Публикация появилась в его телеграм-канале.
"Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно, и плодотворно работали. Очень жаль", — написал он.
Как сообщал Лайф, Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений, спасая жизнь другого человека. Ему было 55 лет. МЧС России Зиничев возглавлял с мая 2018 года.
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