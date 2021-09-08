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"Очень жаль": Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

По словам главы госкорпорации, ему довелось поработать вместе с руководителем спасательного ведомства.

8 сентября, 10:36
<p>Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, о которой стало известно сегодня. Публикация появилась в его телеграм-канале.

"Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно, и плодотворно работали. Очень жаль", написал он.

Песков: Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Песков: Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Как сообщал Лайф, Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений, спасая жизнь другого человека. Ему было 55 лет. МЧС России Зиничев возглавлял с мая 2018 года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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