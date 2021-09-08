Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, о которой стало известно сегодня. Публикация появилась в его телеграм-канале.

"Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно, и плодотворно работали. Очень жаль", — написал он.