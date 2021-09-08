В Кремле не ожидают приезда иностранных лидеров на празднование Дня Москвы

В 2021 году иностранные лидеры не будут посещать праздничные мероприятия, связанные с Днём Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется (приезд иностранных лидеров. — Прим. Лайфа)", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.