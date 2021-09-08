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В Кремле не ожидают приезда иностранных лидеров на празднование Дня Москвы

В этом году столица отметит своё 874-летие. В честь этой даты в городе 11–12 сентября запланирован ряд мероприятий.

8 сентября, 10:35
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В 2021 году иностранные лидеры не будут посещать праздничные мероприятия, связанные с Днём Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется (приезд иностранных лидеров. — Прим. Лайфа)", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Собянин рассказал, как в Москве будет отмечаться День города

Собянин рассказал, как в Москве будет отмечаться День города

Ранее, как рассказывал Лайф, Собянин заявил, что из-за пандемии коронавируса в Москве пока не планируется возобновлять городские праздники в прежнем масштабе. Однако в Москву возвращаются фестивали, хоть и без шумных народных гуляний.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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