В Кремле не ожидают приезда иностранных лидеров на празднование Дня Москвы
В этом году столица отметит своё 874-летие. В честь этой даты в городе 11–12 сентября запланирован ряд мероприятий.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В 2021 году иностранные лидеры не будут посещать праздничные мероприятия, связанные с Днём Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не планируется (приезд иностранных лидеров. — Прим. Лайфа)", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее, как рассказывал Лайф, Собянин заявил, что из-за пандемии коронавируса в Москве пока не планируется возобновлять городские праздники в прежнем масштабе. Однако в Москву возвращаются фестивали, хоть и без шумных народных гуляний.
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