Путин назвал форум "Россия — спортивная держава" площадкой для обмена опытом
Глава государства подчеркнул необходимость создать условия для того, чтобы в стране не менее 70% граждан могли систематически заниматься спортом.
Путин назвал форум "Россия — спортивная держава" площадкой для обмена опытом. Видео © LIFE
Традиция проведения международного форума "Россия — спортивная держава" была заложена в Татарстане в 2009 году, а этот регион славится тем, что в республике любят спорт, строят уникальные стадионы и комплексы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума.
"Спорт, здоровый образ жизни — сегодня это мощная объединяющая сила для татарстанцев, настоящий ресурс развития нашей страны. С самого начала форум "Россия — спортивная держава" стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом", — сказал президент в своём обращении.
Глава государства поблагодарил зарубежных гостей форума за сотрудничество, взаимодействие. Он отметил, что открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе.
"Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше граждан России — не менее 70% к 2030 году — могли систематически заниматься спортом и физической культурой. Наши дальнейшие шаги в этой сфере предметно обсудим на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, который состоится в ближайшие дни", — подытожил президент России.
Лайф писал о планах совместить форум "Россия — страна возможностей" с фестивалем "Таврида-Арт" в Крыму, о чём ранее сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
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