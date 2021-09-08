Путин назвал форум "Россия — спортивная держава" площадкой для обмена опытом. Видео © LIFE

Традиция проведения международного форума "Россия — спортивная держава" была заложена в Татарстане в 2009 году, а этот регион славится тем, что в республике любят спорт, строят уникальные стадионы и комплексы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума.

"Спорт, здоровый образ жизни — сегодня это мощная объединяющая сила для татарстанцев, настоящий ресурс развития нашей страны. С самого начала форум "Россия — спортивная держава" стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом", — сказал президент в своём обращении.

Глава государства поблагодарил зарубежных гостей форума за сотрудничество, взаимодействие. Он отметил, что открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе.

"Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше граждан России — не менее 70% к 2030 году — могли систематически заниматься спортом и физической культурой. Наши дальнейшие шаги в этой сфере предметно обсудим на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, который состоится в ближайшие дни", — подытожил президент России.