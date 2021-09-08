В Кремле оценили вероятность переговоров с новым правительством Афганистана
Дмитрий Песков отметил, что Москва и Кабул обсуждают только вопросы безопасности российских дипломатов в республике и другие технические моменты.
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Россия пока не планирует переговоры с новым правительством Афганистана, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что пока Москва планирует внимательно наблюдать за развитием событий в захваченном талибами государстве.
"Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются, [это] контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, и по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется", — заявил Песков.
Ранее в Кремле сообщили, что Москва будет внимательно наблюдать за обстановкой в Афганистане. Какие условия будут влиять на российскую позицию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнять не стал. Между тем "Талибан"* представил новое правительство Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем — мулла Абдул Гани Барадар. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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