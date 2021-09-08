НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле оценили вероятность переговоров с новым правительством Афганистана

Дмитрий Песков отметил, что Москва и Кабул обсуждают только вопросы безопасности российских дипломатов в республике и другие технические моменты.

8 сентября, 10:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия пока не планирует переговоры с новым правительством Афганистана, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что пока Москва планирует внимательно наблюдать за развитием событий в захваченном талибами государстве.

"Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются, [это] контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, и по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется", — заявил Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что Москва будет внимательно наблюдать за обстановкой в Афганистане. Какие условия будут влиять на российскую позицию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнять не стал. Между тем "Талибан"* представил новое правительство Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем — мулла Абдул Гани Барадар. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Песков — о приглашении РФ на инаугурацию талибов: Никаких решений о признании пока не принималось

Песков — о приглашении РФ на инаугурацию талибов: Никаких решений о признании пока не принималось

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

сегодня в 10:25

Москва будет внимательно наблюдать за обстановкой в Афганистане, сообщили в Кремле

сегодня в 09:46

Песков отреагировал на новые данные о роли ЦРУ в задержании 33 россиян в Минске

сегодня в 11:09

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

сегодня в 11:18

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

сегодня в 11:17

Новости партнеров

Layer 1