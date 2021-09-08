В Кремле оценили вероятность переговоров с новым правительством Афганистана

Россия пока не планирует переговоры с новым правительством Афганистана, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что пока Москва планирует внимательно наблюдать за развитием событий в захваченном талибами государстве.

"Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются, [это] контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, и по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется", — заявил Песков.