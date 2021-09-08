Нападающий "Краснодара" Сулейманов продолжит карьеру в Турции
Всего в составе "быков" он провёл более 100 матчей и забил 23 гола при семи результативных передачах.
Фото © ФК "Краснодар"
Молодой нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий клуб "Гиресунспор" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба южан.
"Полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Гиресуна, срок аренды истекает 30 июня 2022 года", — говорится в сообщении "Краснодара".
Отметим, что после трёх туров чемпионата Турции "Гиресунспор" идёт на последнем месте, имея в активе 0 забитых и пять пропущенных мячей. Контракт 21-летнего футболиста с "Краснодаром" истекает летом 2022 года. Порталом Transfermarkt он оценивается в шесть миллионов евро.
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