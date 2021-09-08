НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Нападающий "Краснодара" Сулейманов продолжит карьеру в Турции

Всего в составе "быков" он провёл более 100 матчей и забил 23 гола при семи результативных передачах.

8 сентября, 10:51
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Молодой нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий клуб "Гиресунспор" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба южан.

"Полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Гиресуна, срок аренды истекает 30 июня 2022 года", говорится в сообщении "Краснодара".

СМИ: Молодая звезда "Краснодара" Сулейманов продолжит карьеру в Турции

СМИ: Молодая звезда "Краснодара" Сулейманов продолжит карьеру в Турции

Отметим, что после трёх туров чемпионата Турции "Гиресунспор" идёт на последнем месте, имея в активе 0 забитых и пять пропущенных мячей. Контракт 21-летнего футболиста с "Краснодаром" истекает летом 2022 года. Порталом Transfermarkt он оценивается в шесть миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1