Нападающий "Краснодара" Сулейманов продолжит карьеру в Турции

Молодой нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий клуб "Гиресунспор" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба южан.

"Полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Гиресуна, срок аренды истекает 30 июня 2022 года", — говорится в сообщении "Краснодара".

Отметим, что после трёх туров чемпионата Турции "Гиресунспор" идёт на последнем месте, имея в активе 0 забитых и пять пропущенных мячей. Контракт 21-летнего футболиста с "Краснодаром" истекает летом 2022 года. Порталом Transfermarkt он оценивается в шесть миллионов евро.