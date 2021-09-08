В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Сети появилось последнее видео с погибшим сегодня главой МЧС Евгением Зиничевым. На кадрах он наблюдает за тем, как проходят межведомственные учения в Красноярском крае. Отмечается, что ролик был снят менее суток назад, незадолго до трагедии.