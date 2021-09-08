В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым
Ролик был снят менее чем за сутки до трагического происшествия в Норильске.
Глава МЧС Евгений Зиничев наблюдает за учениями в Красноярском крае. Видео © Соцсети
В Сети появилось последнее видео с погибшим сегодня главой МЧС Евгением Зиничевым. На кадрах он наблюдает за тем, как проходят межведомственные учения в Красноярском крае. Отмечается, что ролик был снят менее суток назад, незадолго до трагедии.
Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая другого человека. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Чечни Рамзан Кадыров.
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