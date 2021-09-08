НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым

Ролик был снят менее чем за сутки до трагического происшествия в Норильске.

8 сентября, 11:03

Глава МЧС Евгений Зиничев наблюдает за учениями в Красноярском крае. Видео © Соцсети

В Сети появилось последнее видео с погибшим сегодня главой МЧС Евгением Зиничевым. На кадрах он наблюдает за тем, как проходят межведомственные учения в Красноярском крае. Отмечается, что ролик был снят менее суток назад, незадолго до трагедии.

Песков: Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Песков: Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая другого человека. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

сегодня в 11:18

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

сегодня в 10:29

Лайф публикует видео из горевшего дома отшельницы Агафьи Лыковой

сегодня в 11:13
Life

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

сегодня в 11:17

Девушка умерла вскоре после свадьбы из-за врачей, которые решили, что опухоли на её теле — это жир

сегодня в 11:12

Новости партнеров

Layer 1