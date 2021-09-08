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"Он был настоящим российским офицером": Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека во время межведомственных учений в Норильске.

8 сентября, 10:57
<p>Фото © ТАСС/Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС/Михаил Терещенко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Как отметил председатель правительства, Зиничев был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни.

"Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества", — говорится в телеграмме премьера.

"Очень жаль": Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

"Очень жаль": Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Напомним, днём 8 сентября стало известно, что Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время межведомственных учений в Норильске. Министру было 55 лет, он возглавлял ведомство с 2018 года. Соболезнования в связи со скоропостижной смертью главы МЧС уже выразил президент России Владимир Путин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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