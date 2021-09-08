В распоряжении Лайфа появилось видео из деревянного дома отшельницы Агафьи Лыковой, где недавно произошло возгорание. Основная часть жилого помещения не пострадала, на кадрах виден лишь почерневший пол вблизи печи и обугленные брёвна, находившееся под крышей. В результате пожара ни животные, ни сама хозяйка не пострадали.

Напомним, в Хакасии горел участок отшельницы Агафьи Лыковой. Как сообщал Лайф, с огнём боролись только три волонтёра, которые случайно оказались рядом — приплыли на лодке, чтобы забрать своего товарища, который гостил у отшельницы и помогал ей в делах. По уточнённым данным, помещение, где произошёл пожар, было нежилым. Новый дом Лыковой, куда она переехала в этом году, не повреждён.