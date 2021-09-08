Пепелище в глухой тайге: Лайф публикует видео последствий пожара у отшельницы Агафьи Лыковой
С огнём боролись только три волонтёра, которые случайно оказались рядом.
Видео из горевшего дома отшельницы Агафьи Лыковой. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео из деревянного дома отшельницы Агафьи Лыковой, где недавно произошло возгорание. Основная часть жилого помещения не пострадала, на кадрах виден лишь почерневший пол вблизи печи и обугленные брёвна, находившееся под крышей. В результате пожара ни животные, ни сама хозяйка не пострадали.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Напомним, в Хакасии горел участок отшельницы Агафьи Лыковой. Как сообщал Лайф, с огнём боролись только три волонтёра, которые случайно оказались рядом — приплыли на лодке, чтобы забрать своего товарища, который гостил у отшельницы и помогал ей в делах. По уточнённым данным, помещение, где произошёл пожар, было нежилым. Новый дом Лыковой, куда она переехала в этом году, не повреждён.
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