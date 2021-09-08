Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Глава Чечни Рамзан Кадыров принёс соболезнования из-за гибели главы МЧС Евгения Зиничева, знакомы они были целых 20 лет. Он подчеркнул, что министр погиб как герой, спасая человеческую жизнь.

"В ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев наблюдал за происходящим на краю выступа. Рядом находившийся оператор поскользнулся и сорвался в воду. Как истинный спасатель, человек широкой души, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень", — написал он у себя в телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что это был "поистине героический поступок", и выразил искренние соболезнования родным и близким Зиничева.