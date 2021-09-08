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Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Руководитель республики назвал его "истинным спасателем" и человеком широкой души, переживающим за чужие жизни.

8 сентября, 11:18
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Глава Чечни Рамзан Кадыров принёс соболезнования из-за гибели главы МЧС Евгения Зиничева, знакомы они были целых 20 лет. Он подчеркнул, что министр погиб как герой, спасая человеческую жизнь.

"В ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев наблюдал за происходящим на краю выступа. Рядом находившийся оператор поскользнулся и сорвался в воду. Как истинный спасатель, человек широкой души, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень", — написал он у себя в телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что это был "поистине героический поступок", и выразил искренние соболезнования родным и близким Зиничева.

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Как сообщал Лайф, Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений, спасая жизнь другого человека. Ему было 55 лет. МЧС России Зиничев возглавлял с мая 2018 года.

"Очень жаль": Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

"Очень жаль": Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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