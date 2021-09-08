Главу Федерации хоккея Белоруссии Баскова дисквалифицировали на пять лет
Предупреждение о начале соответствующего расследования было передано ему ещё в ноябре прошлого года.
Дмитрий Басков. Фото © hockey.by
Главу Федерация хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова отстранили на пять лет от любой деятельности, связанной со спортом. Об этом говорится в сообщении IIHF.
В релизе утверждается, что соответствующее расследование продолжалось 10 месяцев, а о его начале Басков был проинформирован ещё в ноябре прошлого года. Отмечается, что функционер нарушил кодекс поведения IIHF.
В свою очередь, в Федерации хоккея Белоруссии выразили своё несогласие в связи с данным решением международной федерации.
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"ФХБ считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова", — говорится в сообщении белорусской федерации.
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