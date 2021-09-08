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Главу Федерации хоккея Белоруссии Баскова дисквалифицировали на пять лет

Предупреждение о начале соответствующего расследования было передано ему ещё в ноябре прошлого года.

8 сентября, 11:38
<p>Дмитрий Басков. Фото © <a href="https://hockey.by/news/intervyu/news152281.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hockey.by</a></p>

Дмитрий Басков. Фото © hockey.by

Главу Федерация хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова отстранили на пять лет от любой деятельности, связанной со спортом. Об этом говорится в сообщении IIHF.

В релизе утверждается, что соответствующее расследование продолжалось 10 месяцев, а о его начале Басков был проинформирован ещё в ноябре прошлого года. Отмечается, что функционер нарушил кодекс поведения IIHF.

В свою очередь, в Федерации хоккея Белоруссии выразили своё несогласие в связи с данным решением международной федерации.

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"ФХБ считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова", — говорится в сообщении белорусской федерации.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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