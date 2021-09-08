Главу Федерации хоккея Белоруссии Баскова дисквалифицировали на пять лет

Главу Федерация хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова отстранили на пять лет от любой деятельности, связанной со спортом. Об этом говорится в сообщении IIHF.

В релизе утверждается, что соответствующее расследование продолжалось 10 месяцев, а о его начале Басков был проинформирован ещё в ноябре прошлого года. Отмечается, что функционер нарушил кодекс поведения IIHF.

В свою очередь, в Федерации хоккея Белоруссии выразили своё несогласие в связи с данным решением международной федерации.