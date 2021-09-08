ФИФА запретила английским клубам включать в состав бразильских игроков
Ранее стало известно, что ближайший матч Лиги чемпионов пропустят футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо.
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ФИФА запретила клубам Английской премьер-лиги выпускать в составе бразильских футболистов, которых команды не отпустили играть за национальные сборные. Об этом сообщает The Times.
В частности, использовать игроков будет запрещено в течение пяти дней. Речь идёт об игроках пяти клубов: Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино (все — "Ливерпуль"), Габриэль Жезус, Эдерсон (оба — "Манчестер Сити"), Рафинья ("Лидс"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Тиаго Силва ("Челси").
Издание отмечает, что нарушение запрета может повлечь санкции со стороны ФИФА. При этом, о каких именно ограничениях может идти речь, не сообщается.
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