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ФИФА запретила английским клубам включать в состав бразильских игроков

Ранее стало известно, что ближайший матч Лиги чемпионов пропустят футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо.

8 сентября, 13:04
<p>Фото © Philipp Schmidli/Getty Image</p>

Фото © Philipp Schmidli/Getty Image

ФИФА запретила клубам Английской премьер-лиги выпускать в составе бразильских футболистов, которых команды не отпустили играть за национальные сборные. Об этом сообщает The Times.

В частности, использовать игроков будет запрещено в течение пяти дней. Речь идёт об игроках пяти клубов: Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино (все — "Ливерпуль"), Габриэль Жезус, Эдерсон (оба — "Манчестер Сити"), Рафинья ("Лидс"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Тиаго Силва ("Челси").

Бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо не смогут сыграть с "Челси" в ЛЧ

Бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо не смогут сыграть с "Челси" в ЛЧ

Издание отмечает, что нарушение запрета может повлечь санкции со стороны ФИФА. При этом, о каких именно ограничениях может идти речь, не сообщается.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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