Спорный момент: Как ошибка судей в матче Россия — Мальта может оставить нас без чемпионата мира в Катаре Спорный эпизод в самом конце игры уже под каким только углом ни рассмотрели. Помогло это несильно. 8 сентября, 14:09 Фото © РФС

Матч Россия — Мальта у большей части болельщиков не вызвал никаких хороших эмоций. Скорее разочарование, перемешанное с гневом из-за не самой хорошей игры в исполнении команды Валерия Карпина. Однако в этом море эмоций со знаком минус нашёлся и эпизод, который стал слишком спорным, а последствия его могут быть и вовсе очень печальными.

Хорваты вышли вперёд

Вернёмся на почти сутки назад. 90-я минута, уже даже добавленное время идёт. Сборная России подаёт угловой, мяч отскакивает к Максиму Осипенко, дебютанту нашей команды, и он бьёт в ворота мальтийцев. Мяч, кажется, пересекает линию ворот, а лишь после этого его выносит защитник. Комментаторы уже успели крикнуть заветное "Гол!", но судьи решили по-другому.

Сначала главный арбитр матча позволил игру продолжить, а уже в паузу Али Палабийик решил проконсультироваться с коллегами, которые работали на VAR в этом матче. Пока вся Россия смотрела повторы и кричала: "Пересёк же!", арбитры рассудили совершенно по-другому. В итоге наши побеждают 2:0. Всё вроде бы неплохо, но одно "но".

😱 Какой спорный момент. Осипенко не забил. Или забил?



Арбитры ВАР посмотрели и не засчитали. А как думаешь ты – был гол? pic.twitter.com/LIS131O3oT — Матч ТВ (@MatchTV) September 7, 2021

В параллельном матче экс-игрок ЦСКА Никола Влашич забивает третий мяч в ворота сборной Словении, и Хорватия выходит на первое место в группе за счёт лучшей разницы мячей, которая выводит в лидеры при равенстве очков.

Как бы ни хотелось забегать вперёд, но этот эпизод может стать судьбоносным для нашей сборной, ведь сейчас команда Валерия Карпина находится на втором месте в своей группе. С него улететь можно разве что в стыковые матчи, а не в Катар. Туда прямую путёвку даёт лишь первая строчка, на которой теперь обосновались хорваты.

Именно их многие называют фаворитами финальной части отбора ЧМ-2022. У Хорватии остались матчи и с Кипром, и с Мальтой, и с нашими, тогда как сборной России перед хорватами предстоит испытание Словенией и Словакией.

Был или не был?

Логику арбитров понять тоже можно. Будем честны: ни один из повторов не дал стопроцентной уверенности в том, что гол был. Да, отрицать то, что мяч пересёк линию ворот, глупо. И, действительно, защитник сборной Мальты выбивал его из-за этой заветной линии. Однако обратить внимание стоит ещё и на проекцию мяча. И вот здесь однозначно вам не скажет никто, а был ли гол.

"VAR принимает правильное решение: гола в ворота сборной Мальты не было, мяч не пересёк линию ворот полностью", — написал в своём телеграм-канале бывший арбитр матчей РПЛ Игорь Фёдотов.

В самой сборной России не хотят лишний раз обращать внимание на спорный эпизод. Всё, что сказал Валерий Карпин об этой ситуации, ограничивается буквально парой слов.

"Жалко, что не засчитали гол Осипенко, но, вообще, нам некогда жалеть", — подчеркнул Карпин.

Ещё интереснее на этот счёт высказался сам герой эпизода Максим Осипенко. Он как настоящий боец не стал отчаиваться из-за того, что у него забрали первый гол в дебютном матче за сборную России, а честно и откровенно прокомментировал эпизод.

— В том моменте подавали угловой. Не наигранный стандарт — просто подавали в борьбу уже. Увидел, что Баринов идёт на мяч, пошёл на дальнюю. Но сразу понял, что гола не было, — рассказал Осипенко.

Внести ясность могла технология автоматического фиксирования голов. Правда, работает она только в АПЛ. Для остальных это слишком дорогое удовольствие. Пенять на VAR и судей — дело тоже не самое благодарное. Ведь, как выясняется, между 2:0 и 3:0 может быть огромная разница.

К тому же обвинять судей в том, что они могут лишить нас поездки в Катар, более чем странно. Даже взять вчерашний матч против Мальты. Сборная России показала не самый яркий футбол, не забив в целом ряде моментов. В этом тоже виноваты судьи? Или же в том, что мы не сумели обыграть Хорватию, которая, кажется, и вполовину своей силы не сыграла?

И таких эпизодов можно набрать целую массу. Не будем забывать и про не самую внятную игру сборной России, с которой, по мнению многих болельщиков, в Катаре будет делать просто нечего. В этом тоже вряд ли виновата судейская бригада из Турции.

Тем не менее сейчас нашим болельщикам очень даже обидно. Как бы нас обрадовал третий гол в ворота Мальты... Пусть если даже его и не было, мы бы всё равно не расстроились. В любом случае нашим футболистам хочется пожелать удачи в дальнейших матчах и чтобы обошлось без столь неприятных и спорных моментов.

Авторы Шамиль Гаджиев