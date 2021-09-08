Переводчик московского "Спартака" Дмитрий Крайтор решил перейти на работу в стан другого столичного клуба — "Локомотива". Об этом Sport24 рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Дмитрий получил предложение от "Локомотива", которое он решил принять. В клубе все ему пожелали удачи. Руководство ведёт поиск замены, но, к счастью, Руй Витория прекрасно говорит по-английски, в команде все его понимают", — сказал Зеленов корреспонденту Sport24 Александру Сергееву", — подчеркнул Зеленов.