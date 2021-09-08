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Ещё одна потеря: Переводчик "Спартака" решил перейти на работу в "Локомотив"

Ранее красно-белых покинули глава медиаслужбы Фетисов и спортивный директор Попов.

8 сентября, 14:01
<p>Фото © <a href="https://spartak.com/team/persons/dmitriy_kraytor/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спартак</a></p>

Фото © Спартак

Переводчик московского "Спартака" Дмитрий Крайтор решил перейти на работу в стан другого столичного клуба — "Локомотива". Об этом Sport24 рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Дмитрий получил предложение от "Локомотива", которое он решил принять. В клубе все ему пожелали удачи. Руководство ведёт поиск замены, но, к счастью, Руй Витория прекрасно говорит по-английски, в команде все его понимают", — сказал Зеленов корреспонденту Sport24 Александру Сергееву", — подчеркнул Зеленов.

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Ранее из-за непростой атмосферы в "Спартаке" клуб покинули директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов и спортивный директор команды Дмитрий Попов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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