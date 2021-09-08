Жителей ногинской многоэтажки запустили в первый подъезд за вещами. Видео © LIFE

Жителей ногинской многоэтажки, в которой сегодня утром произошёл взрыв, запустили в первый подъезд. Глава округа Игорь Сухин порекомендовал гражданам забрать только самое основное: документы, деньги и домашних животных. Одна из семей спустя около десяти часов смогла вынести из дома свою кошку Масю.

"Она у нас любит на комоде сидеть возле двери, она там сидела. Взяла зарядку, таблетки, документы все", — рассказала со слезами на глазах хозяйка кошки.