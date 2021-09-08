Вынесли кошку Масю: Жильцов дома в Ногинске пустили в квартиры за вещами, и те бросились спасать питомцев
Люди забирают только самое необходимое. Их призвали не стараться вынести из здания крупные предметы мебели.
Жителей ногинской многоэтажки запустили в первый подъезд за вещами. Видео © LIFE
Жителей ногинской многоэтажки, в которой сегодня утром произошёл взрыв, запустили в первый подъезд. Глава округа Игорь Сухин порекомендовал гражданам забрать только самое основное: документы, деньги и домашних животных. Одна из семей спустя около десяти часов смогла вынести из дома свою кошку Масю.
"Она у нас любит на комоде сидеть возле двери, она там сидела. Взяла зарядку, таблетки, документы все", — рассказала со слезами на глазах хозяйка кошки.
Жильцов попросили не забирать ничего лишнего и не стараться вынести из здания крупные предметы мебели. В 17:00 к дому подъедет большой автобус и две "газели", на них жителей, которые хотят остаться в доме отдыха, доставят в пансионат "Боровое".
Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл сегодня в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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