Россиянам рассказали, как выгодно забронировать тур на новогодние праздники
Так как спрос на путешествия сегодня выше, чем обычно, скидок можно не дождаться, предупредил эксперт.
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Чтобы снизить расходы на отдых в зимний период, можно либо забронировать отель заранее, либо дождаться распродажи горящих путёвок. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"Туристы сейчас склоняются не к акциям раннего бронирования, где туры дешевле, а к акциям как раз перед началом путешествия. Это может привести к тому, что популярные отели могут быть распроданы, а в ряде отелей цены будут выше, чем при покупке тура заранее. Сейчас говорить о горящих турах не приходится, так как зачастую спрос превышает предложение", — сказал Горин в эфире радио Sputnik.
Глава АТОР назвал направления, которые могут пользоваться спросом в зимнем сезоне этого года. Это Египет, Доминикана, Куба, Мексика, Венесуэла и ОАЭ. Что касается раннего бронирования, многие компании нашли способы снизить риски предварительной покупки туров.
Так, туроператоры предлагают предварительное бронирование без полной оплаты, то есть депозиты, которые составляют определённый процент от стоимости тура. Горин отметил, что так можно выиграть более 35%, если вдобавок оформить страховку от невыезда, которая страхует риски по заболеваемости ковидом.
Ранее Лайф сообщал, что россиянам пообещали зимний этап туристического кешбэка. В 2022 году программа будет работать только для низкого сезона и исключать новогодние праздники, а также лето.
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