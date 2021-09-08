"Мы потеряли настоящего боевого офицера": Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
Глава государства подчеркнул, что глава МЧС погиб, до конца исполняя свой долг.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким главы МЧС, погибшего во время учений в Красноярском крае. Российский лидер назвал гибель Евгения Зиничева невосполнимой личной утратой.
"Потрясён трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата", — говорится в телеграмме президента.
Путин отметил, что долгие годы работал с Евгением Николаевичем и знает его как надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.
"Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг", — добавил президент.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.
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