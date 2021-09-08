Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким главы МЧС, погибшего во время учений в Красноярском крае. Российский лидер назвал гибель Евгения Зиничева невосполнимой личной утратой.

"Потрясён трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата", — говорится в телеграмме президента.

Путин отметил, что долгие годы работал с Евгением Николаевичем и знает его как надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.