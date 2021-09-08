Лавров — о Зиничеве: Он отдавал всю душу сохранению славных традиций МЧС
Министр выразил соболезнования в связи с гибелью коллеги и заявил, что светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах людей.
Лавров выразил соболезнования по поводу гибели главы МЧС Зиничева. Видео © МИД России
Погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев на учениях в Сибири действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель, когда бросился на выручку упавшему с обрыва режиссёру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС. Светлая память о Е.Н. Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах", — сказал глава дипломатического ведомства.
Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.
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