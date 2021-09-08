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Лавров — о Зиничеве: Он отдавал всю душу сохранению славных традиций МЧС

Министр выразил соболезнования в связи с гибелью коллеги и заявил, что светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах людей.

8 сентября, 13:44

Лавров выразил соболезнования по поводу гибели главы МЧС Зиничева. Видео © МИД России

Погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев на учениях в Сибири действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель, когда бросился на выручку упавшему с обрыва режиссёру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС. Светлая память о Е.Н. Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах", — сказал глава дипломатического ведомства.

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Шойгу — о Зиничеве: Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни

Шойгу — о Зиничеве: Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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