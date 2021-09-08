Лавров — о Зиничеве: Он отдавал всю душу сохранению славных традиций МЧС

Погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев на учениях в Сибири действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель, когда бросился на выручку упавшему с обрыва режиссёру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС. Светлая память о Е.Н. Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах", — сказал глава дипломатического ведомства.