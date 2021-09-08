Рада отказалась просить для Украины статус главного союзника США вне НАТО

За принятие данного постановления проголосовало только 24 депутата из необходимых 226. Согласно сведениям украинских телеграм-каналов, такую установку дало правительство страны, кроме того, Госдеп настоятельно рекомендовал не поднимать тему союзничества вне НАТО. Отмечается, что фракция "Слуга народа" также получила соответствующие рекомендации от руководителей.

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе. Однако прежде чем получить план действий, Украине нужно решить ряд проблем, в том числе снизить уровень коррупции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заслуживает того, чтобы стать членом НАТО, и не должен просить об этом.