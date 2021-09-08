Суд принял решение по "астрономическому" иску к стендаперу Соболеву на 84 млн рублей
Комика обязали удалить с канала злополучное видео, но вот размер компенсации был слегка уменьшен.
Фото © Instagram / sobolev_tut
Юрист из Тольятти отсудил у Ильи Соболева 100 тысяч за обидную шутку. Видео © "Mash на Мойке"
Петроградский районный суд Петербурга обязал комика Илью Соболева выплатить юристу Леониду Тарантову компенсацию за моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей вместо требуемых 84 млн рублей. Об этом сообщает в "Телеграме" Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Адвокат Соболева Антон Стружков сообщил, что в подобных случаях взимается сумма в размере десятков тысяч рублей, но не более. Сам комик рассказал, что ему эти споры уже давно неинтересны. И даже 100 тысяч — это много, потому что тольяттинца этот скандал "сделал популярным". Тем не менее суд обязал комика удалить с канала злополучное видео и опубликовать опровержение.
Напомним, в одном из выпусков шоу "Можно ваш телефончик?", где стендапер рандомно рассылает оскорбительные шутки незнакомым ему людям, была показана фотография одной из "жертв". Этим человеком оказался упомянутый юрист из Тольятти. Герой в итоге потребовал от юмориста денежную сумму в размере 84 миллионов рублей за причинённый моральный ущерб. Сам Соболев рассказал Лайфу о судебном заседании, назвав сумму в 84 млн "астрономической". А затем и истец объяснил, зачем подал иск на такую сумму и как эта неудачная шутка отразилась на его карьере.
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