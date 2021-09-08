Суд принял решение по "астрономическому" иску к стендаперу Соболеву на 84 млн рублей

Юрист из Тольятти отсудил у Ильи Соболева 100 тысяч за обидную шутку. Видео © "Mash на Мойке"

Петроградский районный суд Петербурга обязал комика Илью Соболева выплатить юристу Леониду Тарантову компенсацию за моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей вместо требуемых 84 млн рублей. Об этом сообщает в "Телеграме" Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокат Соболева Антон Стружков сообщил, что в подобных случаях взимается сумма в размере десятков тысяч рублей, но не более. Сам комик рассказал, что ему эти споры уже давно неинтересны. И даже 100 тысяч — это много, потому что тольяттинца этот скандал "сделал популярным". Тем не менее суд обязал комика удалить с канала злополучное видео и опубликовать опровержение.