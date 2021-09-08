НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд принял решение по "астрономическому" иску к стендаперу Соболеву на 84 млн рублей

Комика обязали удалить с канала злополучное видео, но вот размер компенсации был слегка уменьшен.

8 сентября, 13:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CK_oFkvpxQG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sobolev_tut</a></p>

Фото © Instagram / sobolev_tut

Юрист из Тольятти отсудил у Ильи Соболева 100 тысяч за обидную шутку. Видео © "Mash на Мойке"

Петроградский районный суд Петербурга обязал комика Илью Соболева выплатить юристу Леониду Тарантову компенсацию за моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей вместо требуемых 84 млн рублей. Об этом сообщает в "Телеграме" Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокат Соболева Антон Стружков сообщил, что в подобных случаях взимается сумма в размере десятков тысяч рублей, но не более. Сам комик рассказал, что ему эти споры уже давно неинтересны. И даже 100 тысяч — это много, потому что тольяттинца этот скандал "сделал популярным". Тем не менее суд обязал комика удалить с канала злополучное видео и опубликовать опровержение.

Напомним, в одном из выпусков шоу "Можно ваш телефончик?", где стендапер рандомно рассылает оскорбительные шутки незнакомым ему людям, была показана фотография одной из "жертв". Этим человеком оказался упомянутый юрист из Тольятти. Герой в итоге потребовал от юмориста денежную сумму в размере 84 миллионов рублей за причинённый моральный ущерб. Сам Соболев рассказал Лайфу о судебном заседании, назвав сумму в 84 млн "астрономической". А затем и истец объяснил, зачем подал иск на такую сумму и как эта неудачная шутка отразилась на его карьере.

"Это злоупотребление правом": Адвокат Ильи Соболева рассказал об "астрономическом" иске на 84 млн

"Это злоупотребление правом": Адвокат Ильи Соболева рассказал об "астрономическом" иске на 84 млн

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Илья Соболев назвал абсурдом признание пребывания комика Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным"

30 августа, 11:24

Блогеру Хованскому продлили срок содержания в СИЗО на один месяц

вчера в 10:36

Россиянам рассказали, как выгодно забронировать тур на новогодние праздники

сегодня в 14:07
Life

СК уточнил число погибших и пострадавших при взрыве газа в Ногинске

сегодня в 14:26

Вынесли кошку Масю: Жильцов дома в Ногинске пустили в квартиры за вещами, и те бросились спасать питомцев

сегодня в 14:23

Новости партнеров

Layer 1