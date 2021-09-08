Врачей скорой заподозрили в краже миллиона рублей у 89-летней москвички

89-летняя москвичка заболела коронавирусом и вызвала скорую для госпитализации. Однако из квартиры забрали не только её, но и миллион рублей, накопленных старушкой за долгие годы. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. По основной версии, преступление совершили врачи скорой помощи, сообщает kp.ru.

Пропажу крупной суммы обнаружили 68-летняя дочь женщины и внучка. После того как бабушку увезли в больницу, в квартире остался беспорядок, но родные решили, что женщина просто торопилась перед отъездом. Осмотрев тайник, дочь поняла, что сбережения матери, которые та откладывала для внуков, исчезли. После выписки бабушка была очень слаба, поэтому родственники решили не тревожить её разговорами про деньги. Лишь спустя несколько месяцев она обо всём узнала и рассказала о событиях того дня.

Перед госпитализацией пенсионерка испугалась, что больше не вернётся домой, поэтому достала заначку, чтобы внуки могли найти сбережения. Однако в этот момент приехала скорая помощь, и в спешке женщина оставила конверт с деньгами на кровати. Наталья Петровна уже с трудом могла передвигаться, ей становилось всё хуже, она отдала ключи от квартиры девушке-медику, чтобы та закрыла дверь. Уложив пожилую женщину в машину скорой помощи, фельдшер сказала, что забыла что-то, и одна поднялась в квартиру. Узнав об этой истории, родные заподозрили, что именно в тот момент деньги и были украдены.

В правоохранительных органах сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере", сотрудники полиции проводят проверку, отрабатываются все возможные версии, однако основная — к краже причастны врачи скорой помощи.