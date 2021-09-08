Собянин внёс в Мосгордуму проект о новых штрафах для "шумных" водителей
Выявлять нарушителей предлагается при помощи специального оборудования.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
В Москве могут появиться новые штрафы для автомобилистов и владельцев мотоциклов. Свои инициативы на рассмотрение в Мосгордуму внёс мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник предлагает запретить в Москве езду на транспортных средствах с модифицированными глушителями, нарушающими тишину в ночное время. По задумке Собянина, штрафовать таких нарушителей будут автоматически при помощи камер со специальным шумомером. За преднамеренное нарушение тишины предлагается наказывать штрафом в размере пяти тысяч рублей.
"Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет ещё больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху. Владелец спорткара с 400 "лошадками" под капотом заплатит уже 10 000 рублей. Для мотоциклов "прогрессивный" штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей — с 250 л.с.", — говорится в блоге мэра.
Собянин добавил, что помимо штрафа владельцев шумных транспортных средств будет ждать конфискация "железного коня" на спецстоянку, где авто или мотоцикл будет находиться до тех пор, пока глушитель не будет возвращён в штатный режим.
Ранее Лайф писал, что водителей могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машины, однако в МВД позже эту информацию опровергли.
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