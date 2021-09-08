Собянин внёс в Мосгордуму проект о новых штрафах для "шумных" водителей

В Москве могут появиться новые штрафы для автомобилистов и владельцев мотоциклов. Свои инициативы на рассмотрение в Мосгордуму внёс мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник предлагает запретить в Москве езду на транспортных средствах с модифицированными глушителями, нарушающими тишину в ночное время. По задумке Собянина, штрафовать таких нарушителей будут автоматически при помощи камер со специальным шумомером. За преднамеренное нарушение тишины предлагается наказывать штрафом в размере пяти тысяч рублей.

"Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет ещё больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху. Владелец спорткара с 400 "лошадками" под капотом заплатит уже 10 000 рублей. Для мотоциклов "прогрессивный" штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей — с 250 л.с.", — говорится в блоге мэра.