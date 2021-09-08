НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Росздравнадзор не выявил проблем с безопасностью вакцин от ковида

По данным главы ведомства, зафиксированные нежелательные реакции после прививки и их частота не выходят за рамки инструкции по медицинскому применению.

8 сентября, 12:43
<p>Фото © ТАСС / Михаил Гребенщик</p>

Фото © ТАСС / Михаил Гребенщик

Около 0,018% от всех вакцинированных от коронавируса россиян сообщали о нежелательных реакциях после прививки. Как заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, информации о проблемах безопасности вакцин нет.

"Поступило порядка семи тысяч заявлений о семи тысячах случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля. Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин", — цитирует её ТАСС.

В рамках постоянного мониторинга безопасности иммунопрофилактики информация о случаях нежелательных реакций после прививок поступает от медиков в систему "Фармаконадзор 2.0".

Инфекционист оценил безопасность одномоментной вакцинации от гриппа и ковида

Инфекционист оценил безопасность одномоментной вакцинации от гриппа и ковида

Напомним, 46 миллионов россиян сделали прививку одним компонентом вакцины от коронавируса, а 39 миллионов — завершили процесс вакцинации и получили оба компонента препарата. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

СК начал проверку после гибели девяти пациентов больницы во Владикавказе

9 августа, 18:32

Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом

сегодня в 11:47
Life

Шойгу — о Зиничеве: Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни

сегодня в 12:58

Журналист думал, что связь оборвалась, и в прямом эфире сказал всю правду о работе в Афганистане

сегодня в 13:02

Собянин внёс в Мосгордуму проект о новых штрафах для "шумных" водителей

сегодня в 12:55

Новости партнеров

Layer 1