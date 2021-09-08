Росздравнадзор не выявил проблем с безопасностью вакцин от ковида
По данным главы ведомства, зафиксированные нежелательные реакции после прививки и их частота не выходят за рамки инструкции по медицинскому применению.
Фото © ТАСС / Михаил Гребенщик
Около 0,018% от всех вакцинированных от коронавируса россиян сообщали о нежелательных реакциях после прививки. Как заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, информации о проблемах безопасности вакцин нет.
"Поступило порядка семи тысяч заявлений о семи тысячах случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля. Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин", — цитирует её ТАСС.
В рамках постоянного мониторинга безопасности иммунопрофилактики информация о случаях нежелательных реакций после прививок поступает от медиков в систему "Фармаконадзор 2.0".
Напомним, 46 миллионов россиян сделали прививку одним компонентом вакцины от коронавируса, а 39 миллионов — завершили процесс вакцинации и получили оба компонента препарата. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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