Девушка умерла вскоре после свадьбы из-за врачей, которые решили, что опухоли на её теле — это жир

Два года назад учительница Джемма Малинс обнаружила уплотнения у себя в ноге. Девушка решила, что лучше обратиться к врачу, но специалист из США лишь успокоил. По его мнению, это были просто "комочки жира". Успокоившись, девушка вернулась к обычной жизни. Вот только спустя три месяца ей снова пришлось возвращаться в больницу — уплотнение стало размером с теннисный мяч, плюсом появилось новое в груди. Но и на этот раз девушку отправили домой, убедив в том, что она себе надумывает.

Спустя несколько месяцев Джемма приехала в родной город в Новой Зеландии и сходила на приём к новому врачу. Тогда ей наконец поставили верный, но ужасный диагноз. После биопсии у неё обнаружили метастатическую меланому, которая распространилась по всему её телу.

Фото © Give a Little

Но, несмотря на то, что девушка сразу получила направление к онкологу, из-за несовершенства системы здравоохранения без страховки Джемме пришлось ждать ещё три месяца, прежде чем начнётся хоть какое-то лечение. Пока её парень Брэндон собирал средства на дорогостоящие процедуры, опухоль распространялась дальше. В итоге раковые клетки были даже в мозгу и лёгких.

На собранные средства девушке провели иммунотерапию, что дало ей немного времени побыть вместе с близкими, включая Брэндона. Ребята сыграли свадьбу, но рак не отступал.

Фото © Give a Little

Спустя несколько месяцев после торжества девушка скончалась. Это время Джемма прекрасно понимала, что у неё осталось немного времени и его она хотела потратить ярко. На сервисе Give a Little её муж организовал сбор средств. Обычно в таких случаях просят деньги на лечение, но тут пара просила пожертвовать на то, чтобы Малинс выполнила все предсмертные желания, пишет The Sun.