Девушка умерла вскоре после свадьбы из-за врачей, которые решили, что опухоли на её теле — это жир
Девушка побежала к врачу сразу, как заметила уплотнения. Но неправильные заключения специалиста лишили её жизненно важного времени, столь необходимого для лечения рака.
Два года назад учительница Джемма Малинс обнаружила уплотнения у себя в ноге. Девушка решила, что лучше обратиться к врачу, но специалист из США лишь успокоил. По его мнению, это были просто "комочки жира". Успокоившись, девушка вернулась к обычной жизни. Вот только спустя три месяца ей снова пришлось возвращаться в больницу — уплотнение стало размером с теннисный мяч, плюсом появилось новое в груди. Но и на этот раз девушку отправили домой, убедив в том, что она себе надумывает.
Спустя несколько месяцев Джемма приехала в родной город в Новой Зеландии и сходила на приём к новому врачу. Тогда ей наконец поставили верный, но ужасный диагноз. После биопсии у неё обнаружили метастатическую меланому, которая распространилась по всему её телу.
Но, несмотря на то, что девушка сразу получила направление к онкологу, из-за несовершенства системы здравоохранения без страховки Джемме пришлось ждать ещё три месяца, прежде чем начнётся хоть какое-то лечение. Пока её парень Брэндон собирал средства на дорогостоящие процедуры, опухоль распространялась дальше. В итоге раковые клетки были даже в мозгу и лёгких.
На собранные средства девушке провели иммунотерапию, что дало ей немного времени побыть вместе с близкими, включая Брэндона. Ребята сыграли свадьбу, но рак не отступал.
Спустя несколько месяцев после торжества девушка скончалась. Это время Джемма прекрасно понимала, что у неё осталось немного времени и его она хотела потратить ярко. На сервисе Give a Little её муж организовал сбор средств. Обычно в таких случаях просят деньги на лечение, но тут пара просила пожертвовать на то, чтобы Малинс выполнила все предсмертные желания, пишет The Sun.
В её мозгу, шее и лёгких появились новые меланомы, другие в желудке выросли, а остальные просто не реагируют на лечение. Пожалуйста, помогите нам, чтобы она могла выполнить большую часть своего списка желаний. Джемма и я вместе почти три года. Она любовь и свет моего мира. Ей всего 28 лет
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